60 спецмашин и около сотни рабочих круглосуточно чистят от снега федеральные трассы на территории КБР

60 спецмашин и около сотни рабочих круглые сутки трудятся на федеральных трассах, проходящих по территории республики, чтобы не было помех движению транспорта. Специалисты обслуживают почти 400 километров дорог. Они освобождают проезжую часть от снега. Для борьбы с наледями уже использовали 350 тонн песка и необходимых химикатов. Помимо этого, расчищают тротуары и автобусные остановки, устраняют снежные завалы на обочинах. В нормативное состояние приводят дорожные знаки, ограждения, светофоры и направляющие устройства. Чтобы контролировать температуру покрытия, а также скорость ветра, на отдельных участках установили метеостанции. По данным Управления федеральных автодорог «Кавказ», в Кабардино-Балкарии на подведомственных магистралях ограничений движения нет.