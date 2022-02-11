60-летний мужчина был спасен при пожаре в Нальчике

60-летний мужчина сегодня был спасен при пожаре в Нальчике. Возгорание случилось около пяти утра в многоэтажке на улице Мусукаева Огнем была охвачена часть квартиры на четвертом этаже. Полыхала жилая комната. Сотрудникам МЧС удалось спасти мужчину, который был внутри и уже отравился дымом. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Чтобы избежать несчастья, эвакуировали два десятка жильцов. Возгорание ликвидировали больше 20-ти пожарных, которые использовали пять спецмашин. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сейчас специалисты выясняют причины происшествия.