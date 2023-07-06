58 лет своей жизни Роза Афаунова из Куба-Табы отдала детям

Еще будучи ученицей начальных классов Роза Афаунова очень внимательно слушала своих учителей. Сама про себя думала:«Я тоже могла бы так объяснять ученикам». С этой мыслью я закончила школу»
Так началась история Учителя – человека, для которого работа с детьми стала смыслом жизни. За 58 лет педагогической практики у Розы Афауновой было 14 выпусков из начальной школы. Именно благодаря своему наставнику они впервые взяли в руки букварь и попали в увлекательный Мир знаний.
После окончания в 52 году верхнекуркужинской школы Роза Афаунова поступила в нальчикское педагогическое училище. Она с интересом осваивала знания, любила много читать. Эту любовь пронесла через всю жизнь и старалась передать ее многочисленным ученикам. Сперва в Казахстане, куда поехала по комсомольской путевке на целину и отработала там три года. Следом еще три года – в родном учебном заведении, а летом 1960-го пришла учителем начальных классов в куба-табинскую первую школу, где и трудилась до выхода на пенсию в 12-м году нового века.
Коллеги рассказывают: материал Роза Афаунова преподносила в игровой форме – с помощью сказочных героев и занимательных упражнений. Помогала ученикам справиться с дефектами речи и приходила на дом к ребятам, которые по состоянию здоровья не могли посещать школу.
Наработками ветерана педагогического труда и по сей день пользуются коллеги. Для многих она стала настоящим проводником в профессию.
Достижения Розы Афауновой отмечены многими профессиональными наградами. Ей присвоили звание «ветеран труда». Но главное вознаграждение для учителя – видеть, каких успехов добиваются ее ученики.
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