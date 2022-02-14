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5000 человек посетили выставку снежных скульптур на склоне Эльбруса

5000 человек посетили выставку снежных скульптур на склоне Эльбруса

14.02.2022 | 17:02
На станции Мир сейчас можно увидеть 4 фигуры: медведь, морж, лиса и кит. Кроме того, была построена из снега детская горка и оформлена входная группа. Четыре мастера из Ставрополя работали над ними три дня. «За выходные выставку посетили больше 5000 человек. Мы получили от гостей много позитивных отзывов, поэтому, скорее всего, следующей зимой парк снежных фигур может появиться снова. Учтем опыт этого фестиваля, возможно, подкорректируем технологию изготовления фигур — покроем их ледяной коркой, чтобы легче было чистить от снежных заносов», - сообщили в "Кавказ.РФ". Как долго скульптуры будут радовать гостей, зависит от погоды. По возможности, их будут чистить их от снега и реставрировать.
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