5 октября — День учителя

Работники сферы школьного образования России сегодня отмечают свой праздник – День учителя.

В Кабардино-Балкарии педагогов – 13 тысяч, учеников у них – 110 тысяч человек. Сегодня для тех, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию детей, в Нальчике проведут торжественное собрание. Здесь вручат ведомственные награды и премии учителям и воспитателям, которые больше всего отличились в каждодневной работе, а также отметят тех, кто участвовал в крупных профессиональных конкурсах. Не забудут и о «земских учителях». Победителей этой федеральной программы в Кабардино-Балкарии в нынешнем году восемь.