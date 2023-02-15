4500 школьников Кабардино-Балкарии подали заявления на сдачу ЕГЭ

Заявления на сдачу единого госэкзамена в этом году подали четыре с половиной тысячи школьников. Об этом рассказали в республиканском Минпросвещения.
Экзаменовать будут и выпускников прошлых лет. Самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание. Его решили сдавать половина одиннадцатиклассников. В числе наиболее востребованных также история, биология, профильная математика и химия.
Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Досрочный – с 20 марта по 19 апреля, дополнительный – с 6 по 19 сентября.
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