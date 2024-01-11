43 тысяч туристов отдохнули на курорте «Эльбрус» в период новогодних каникул

Об этом сообщили в компании «Кавказ.РФ».
Число гостей выросло на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Каждый день курорт принимал примерно шесть тысяч человек. А в один из выходных января был побит рекорд посещаемости, когда разом отдыхали больше семи тысяч людей.
Напомню: в минувшие праздники на Эльбрусе открыли новые трассы. В этом сезоне планируют запустить дополнительные места для катания общей протяженностью три километра, а также две новые канатные дороги.
https://t.me/vestikbr