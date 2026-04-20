400 жителей Кабардино‑Балкарии отправятся в хадж в 2026 году

400 жителей Кабардино‑Балкарии отправятся в хадж в 26-м году. Такие данные озвучили на совещании в Центральной мечети Нальчика. Организаторы детально проработали все этапы паломничества, от сбора групп до сопровождения на святых землях.
С приветственного слова началось итоговое совещание по подготовке к хаджу в этом году. Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижажев напомнил: хадж – это паломничество в Мекку, обязанность каждого мусульманина, у кого есть здоровье и средства.
Ключевое звено всей поездки – аэропорт Нальчик. Сейчас решается вопрос о том, чтобы найти коридоры в аэропорту столицы КБР и вывезти паломников, а это 750 человек представители Москвы и Крыма. Планируется, что именно из Нальчика паломники улетят в Саудовскую Аравию.
Еще недавно паломникам из Кабардино-Балкарии приходилось добираться до аэропортов других регионов – с пересадками и лишними расходами. Сегодня все иначе.
На совещании также обсудили готовность виз, расселение в Мекке и питание. Отдельно прорабатывают возможность дополнительных рейсов для паломников из Крыма и Центральной России – их уже около 750 человек.
