400 жителей Кабардино‑Балкарии отправятся в хадж в 2026 году

20.04.2026 | 12:50
400 жителей Кабардино‑Балкарии отправятся в хадж в 26-м году. Такие данные озвучили на совещании в Центральной мечети Нальчика. Организаторы детально проработали все этапы паломничества, от сбора групп до сопровождения на святых землях. С приветственного слова началось итоговое совещание по подготовке к хаджу в этом году. Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижажев напомнил: хадж – это паломничество в Мекку, обязанность каждого мусульманина, у кого есть здоровье и средства. Ключевое звено всей поездки – аэропорт Нальчик. Сейчас решается вопрос о том, чтобы найти коридоры в аэропорту столицы КБР и вывезти паломников, а это 750 человек представители Москвы и Крыма. Планируется, что именно из Нальчика паломники улетят в Саудовскую Аравию. Еще недавно паломникам из Кабардино-Балкарии приходилось добираться до аэропортов других регионов – с пересадками и лишними расходами. Сегодня все иначе. На совещании также обсудили готовность виз, расселение в Мекке и питание. Отдельно прорабатывают возможность дополнительных рейсов для паломников из Крыма и Центральной России – их уже около 750 человек.   https://t.me/vestikbr
