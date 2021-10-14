400 тысяч тонн продукции с полей КБР отправились за рубеж

Уже 400 тысяч тонн продукции с полей республики отправились за рубеж. Подсчет ведут с января. Показатель за прошлый год превышен на 20 процентов. В основном Кабардино-Балкария поставляет на экспорт зерно. Принимают его в Армении, Грузии, Азербайджане, Беларуси. Бобовые культуры (нут, чечевица и горох), а также пшеничная мука пользуются спросом в Иране и Ираке. Сотрудники Россельхознадзора тщательно проверяют продукцию. Важно, чтобы она соответствовала фитосанитарным требованиям как России, так и зарубежных стран. По данным Таможенной службы в целом с января по сентябрь Кабардино-Балкария отправила за рубеж продовольствия на 10 миллионов долларов. Это примерно три четверти от запланированного годового показателя.