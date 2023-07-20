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4 школы КБР вошли в топ-500 лучших по стране

4 школы КБР вошли в топ-500 лучших по стране

20.07.2023 | 15:59
Школы республики вошли в список лучших, который составили по итогам одного из этапов совместного проекта общества «Знание» и «Движения первых». Называется он «Лига знаний: школы и колледжи». Это всероссийский интеллектуальный турнир… В рейтинге – 500 учебных заведений, и часть из них – в Кабардино-Балкарии. Это третья школа Аргудана, образовательное учреждение в Хабазе, первая гимназия в Майском и школа № 3 в Исламее. Больше 400 тысяч учащихся со всей России участвовали в состязании. Чтобы поощрить наиболее активных и эрудированных, и составили топ-500. Кстати, возглавляет его школа из села Большое Рыбушкино в Нижегородской области. Попавшие в перечень получат награды от организаторов и электронные учебники на выбор.   https://t.me/vestikbr
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