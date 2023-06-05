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4 июня в Нальчике вспоминали народного поэта КБР Кайсына Кулиева

4 июня в Нальчике вспоминали народного поэта КБР Кайсына Кулиева

05.06.2023 | 09:47
Тридцать восемь лет прошло со дня его смерти. Памятные мероприятия начались с возложения цветов к монументу мастеру слова в Нальчике. Здесь собрались представители власти, работники культуры, общественники… «Он был поэтом, покорявшим не только силой своего поэтического дара, но и редкостным человеческим обаянием, любовью ко всему живому на Земле», - отметили выступавшие. Его произведения переведены на 140 языков мира, изданы во многих странах. Творчество мастера увековечено в музыке. Об этом говорили и в Чегеме. Памятная акция прошла у монумента Кайсыну Кулиеву и Алиму Кешокову. Поклонники таланта поэта возложили цветы к мемориалу. Они также посетили Дом-музей писателя. По традиции здесь прошли кулиевские чтения – школьники декламировали стихи поэта. Представители писательского сообщества делились воспоминаниями о работе с народным поэтом.   https://t.me/vestikbr
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