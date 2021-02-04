4 февраля – День борьбы против онкозаболеваний





Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный День борьбы против раковых заболеваний. Проходит он под лозунгом «Я есть и я буду».

Заведующая дневным стационаром Марианна Кибишева в медицине работает почти полтора десятилетия. В начале каждого дня – осмотр пациентов. Положительную динамику в лечении воспринимает как личную победу. В дневном стационаре лечатся больше двух десятков человек. Здесь делают химиотерапию, тем самым блокируя рост раковых клеток, повышают иммунитет… В арсенале республиканских врачей – современные технологии для борьбы с онкологическими заболеваниями. Желаемый исход зависит от множества факторов, один из самых главных – ранняя диагностика. Врачи помогут, но и человеку нужно следить за своим самочувствием.

Хирургия – также в арсенале тех, кто борется с воздействием рака на человеческий организм. Заведующий первым отделением Беслан Балкаров отмечает: очередная операция прошла успешно. Необходимые манипуляции сделали вовремя, а значит у пациента – все шансы справиться с болезнью.

«Поймал на ранней стадии – супер! У нас больше возможностей вылечить, помочь. Если человек для себя определяет, я слежу за своим здоровьем, не только за тем, что я ем, но и за тем, что происходит в моём организме, обследуется регулярно, мы смотрим, то проблем нет», — говорит онкохирург.

Помимо своевременной диагностики, на пути злокачественных заболеваний стоит здоровый образ жизни. По словам онкологов, он помогает предотвратить до 40 процентов опасных недугов. Это сбалансированная еда, физическая активность, отказ от длительного пребывания на солнце и сигарет.