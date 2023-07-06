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4.5 млн рублей направят в КБР на научных проектов

4.5 млн рублей направят в КБР на научных проектов

06.07.2023 | 15:51
Минпросвещение республики распределило гранты для поддержки фундаментальных и поисковых исследований. Среди победителей конкурса – Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук. Он представил два проекта – исторический – о народах Центрального Кавказа, и экономический, посвященный управлению развитием инновационной среды. Грант получит также Институт экологии горных территорий РАН. Эта организация предложила поддержать идею по созданию гербария Центрального Кавказа. Финансовую помощь исследователям направили из двух источников: половину выделил республиканский бюджет, другую – Российский научный фонд.   https://t.me/vestikbr
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