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37 «Точек роста» откроется в КБР с 1 сентября

37 «Точек роста» откроется в КБР с 1 сентября

04.08.2023 | 15:44
Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в стране начали создавать с 2019-го. Это часть реализации федерального проекта «Современная школа». В первую очередь «Точки роста» открывают в сельской местности и в городах, где проживает меньше 50 тысяч человек. Устанавливают их на базе школ: кабинеты оснащают специальным оборудованием, а учителя проходят стажировку в федеральных центрах переподготовки кадров. Отмечу, что образовательные центры «Точка роста» функционируют во всех районах республики.   https://t.me/vestikbr
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