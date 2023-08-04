37 «Точек роста» откроется в КБР с 1 сентября

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в стране начали создавать с 2019-го. Это часть реализации федерального проекта «Современная школа».
В первую очередь «Точки роста» открывают в сельской местности и в городах, где проживает меньше 50 тысяч человек. Устанавливают их на базе школ: кабинеты оснащают специальным оборудованием, а учителя проходят стажировку в федеральных центрах переподготовки кадров.
Отмечу, что образовательные центры «Точка роста» функционируют во всех районах республики.
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