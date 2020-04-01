35 населенных пунктов КБР получат субсидии на развитие систем водоснабжения

Правительство Кабардино-Балкарии распределило субсидии муниципалитетам на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения. Документ размещен на портале кабинета министров.

Объем дотаций из бюджета республики – 49 миллионов рублей. Средства выделят по региональной программе обеспечения граждан жильем и коммунальными услугами. Она действует уже несколько лет и направлена на повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере ЖКХ.

Финансовую помощь на совершенствование систем водоснабжения и водоотведения получат 35 населенных пунктов. Господдержка предоставляется на условиях софинансирования расходов. Общая сумма вложений со стороны муниципальных образований превысит 17 миллионов рублей.