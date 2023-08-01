home
Главная
>
Новости
>
33-я нальчикская школа выиграла в конкурсе лучший школьный госпаблик

33-я нальчикская школа выиграла в конкурсе лучший школьный госпаблик

01.08.2023 | 21:46
Организовали состязание администрация Главы республики и Центр управления регионом. В итоге лучшим сообществом, созданным в социальной сети «ВКонтакте», признали паблик 33-й нальчикской школы. Именно он соответствовал всем конкурсным требованиям, среди которых – минимальное количество подписчиков – 300 человек, от семи собственных постов в неделю, разнообразный контент и высокая вовлеченность аудитории. Представителям образовательного учреждения вручили диплом и ценный приз.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных