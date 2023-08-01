33-я нальчикская школа выиграла в конкурсе лучший школьный госпаблик

Организовали состязание администрация Главы республики и Центр управления регионом.
В итоге лучшим сообществом, созданным в социальной сети «ВКонтакте», признали паблик 33-й нальчикской школы.
Именно он соответствовал всем конкурсным требованиям, среди которых – минимальное количество подписчиков – 300 человек, от семи собственных постов в неделю, разнообразный контент и высокая вовлеченность аудитории. Представителям образовательного учреждения вручили диплом и ценный приз.
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