30 успешных предпринимателей Кабардино-Балкарии получили награды по итогам народного голосования

В Нальчике чествовали лучших предпринимателей года. Победителей в различных номинациях определили с помощью народного голосования в интернете. Ими стали представители 30 организаций, которые продемонстрировали наилучшие результаты – каждый в своей сфере. Наиболее успешных выбрали в производстве, торговле, оказании услуг. Определяли также лучшего самозанятого, стартап и тех, кто поддерживает развитие разных форм бизнеса. Все победители получают господдержку в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Это информационная, имущественная, финансовая помощь… Лидеры в бизнес-сфере принимали награды и выступали с вдохновляющими речами. На церемонии было много отличившихся, которые работают в области туризма. Она крайне важна для Кабардино-Балкарии – для ее экономики и жителей. Уникальность конкурса в том, что он направлен на признание успехов состоявшихся предпринимателей. А те, в свою очередь, вдохновляют начинающих своим примером.