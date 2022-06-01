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30 успешных предпринимателей Кабардино-Балкарии получили награды по итогам народного голосования

30 успешных предпринимателей Кабардино-Балкарии получили награды по итогам народного голосования

01.06.2022 | 18:47
В Нальчике чествовали лучших предпринимателей года. Победителей в различных номинациях определили с помощью народного голосования в интернете. Ими стали представители 30 организаций, которые продемонстрировали наилучшие результаты – каждый в своей сфере. Наиболее успешных выбрали в производстве, торговле, оказании услуг. Определяли также лучшего самозанятого, стартап и тех, кто поддерживает развитие разных форм бизнеса. Все победители получают господдержку в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Это информационная, имущественная, финансовая помощь… Лидеры в бизнес-сфере принимали награды и выступали с вдохновляющими речами. На церемонии было много отличившихся, которые работают в области туризма. Она крайне важна для Кабардино-Балкарии – для ее экономики и жителей. Уникальность конкурса в том, что он направлен на признание успехов состоявшихся предпринимателей. А те, в свою очередь, вдохновляют начинающих своим примером.
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