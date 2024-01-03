30 семей в Урванском районе получили в эти дни новое жилье

В администрацию Урванского района пригласили тех, кто получает жилье в новых многоквартирных домах Нарткалы – на ул.Маяковского и недалеко от консервного завода. Событие стало возможным благодаря использованию федеральных, республиканских и муниципальных средств, сказал глава райадминистрации Валерий Ажиев.
В течение месяца получатели должны оплатить коммунальные услуги на прежнем месте, оформить факт выселения из старых квартир, и после этого можно будет въезжать в новые. Жилье выделяют по договорам найма.
Тем, кого расселяют из аварийного фогда, предоставляют новые квартиры «под ключ». Индивидуальные котлы отопления, газовые печи и счетчики; стеклопакеты, межкомнатные двери и современная сантехника – все это входит в комплектацию. Жанна Хуштова обрела жилье в многоэтажке на Маяковского.
Благоустроили и прилегающую территорию. Здесь есть места для парковки и детская площадка. Качели установлены на специальном резиновом покрытии, чтобы исключить травмы… В 23-м году переселению в Нарткале подлежали жильцы 30 квартир, общая площадь помещений – чуть больше 1200 квадратных метров.
Сейчас в Кабардино-Балкарии людей переселяют из квартир, которые были признаны аварийными до начала 22-го года. По плану до 2025-го по всей республике должны предоставить новое жилье обитателям 63 многоквартирных домов.
