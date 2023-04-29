30 апреля в России чествуют сотрудников пожарной охраны

К обязанностям пожарные приступают в восемь утра. После приема техники с прошлой смены повторяют теорию: какие бывают возгорания, какое оборудование необходимо, чтобы с ними справиться. Однако в любой момент звук сирены может прервать занятие, и спасатели отправятся на вызов.
От звонка с просьбой о помощи до выезда пожарных проходит не больше минуты. 15-килограммовую экипировку они надевают за 20 секунд, занимают свои места, и вперед. Ежедневно сотрудники службы отрабатывают каждое движение. Точность действий и высокая скорость реакции – залог успеха.
Пожарные выполняют задание со специальными устройствами для защиты дыхания. Одна группа проводит разведку и, отыскав условно пострадавшего, эвакуирует его. Другая справляется с огнем. Множество быстрых и слаженных действий, и вот результат: специалисты локализовали, а затем ликвидировали возгорание.
Руководитель учений – начальник второй пожарно-спасательной части Мухамед Кушхов посвятил борьбе с огнем четверть века. За время работы в МЧС повидал многое, однако предсказать, как будут развиваться события в каждом конкретном случае, говорит, невозможно.
Огнеборцы второй части защищают около 50 тысяч жителей Нальчика. Начальник караула Мурат Баксанов работает в системе МЧС с 2017-го. Вспоминает: мечта спасать людей родилась еще в детстве.
Бригада завершает работу через сутки и отправляется домой набираться сил. Тем, кто заступает на службу, по традиции желают «сухих рукавов».
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