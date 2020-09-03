3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

Кабардино-Балкария вместе со всей страной отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим в первые дни сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли больше 300 человек, большинство из которых – женщины и дети. «Мы скорбим о погибших в Беслане и эта боль с годами не утихает, написал на своей странице в Instagram глава республики Казбек Коков. Высокую цену за мир и спокойствие в республике заплатил и народ Кабардино-Балкарии. Сотни людей, среди которых мирные граждане, представители правоохранительных органов, властных структур и духовенства стали жертвами террора.

Только в результате вооруженного нападения на Нальчик 13 октября 2005 года от рук террористов погибли 14 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов. Сегодня, благодаря консолидации здоровых сил общества, органов власти и правоохранительных структур Россия достойно противостоит террористической угрозе. Долг каждого здравомыслящего человека и дальше содействовать усилиям государства по полному искоренению проявлений терроризма, укреплению мира и согласия на нашей земле, сохраняя и приумножая добрые традиции наших народов, воспитывая детей в духе патриотизма и любви к Родине, лишая террористов всякой надежды на поддержку в обществе. Россия сегодня находится в авангарде борьбы с международным терроризмом, объединяя усилия мирового сообщества в борьбе с этим злом, необходимость которой давно вышла за рамки отдельного государства, обретя масштабы борьбы за будущее всей цивилизации. Только единство и сплоченность сил, противостоящих терроризму, являются залогом успеха в этой борьбе, говорится в посте на странице Казбека Кокова.