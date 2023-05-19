3 июня в КБР проведут общереспубликанский субботник в поддержку детства

Решение приняли сегодня на заседании правительства.
Благотворительные взносы от участников акции направят в республиканский бюджет, а после распределят между нуждающимися семьями... На заседании также обсудили выполнение республиканских госпрограмм в прошлом году. Их было 26, рассказал министр экономического развития Борис Рахаев.
На реализацию выделили свыше 62 миллиардов рублей. 70 процентов от этих средств направили на социальную поддержку граждан, развитие образования, здравоохранения, транспорта и сельского хозяйства. Практически все программы выполнены полностью.
Сегодня же кабинет министров утвердил распоряжение, по которому в Мин_пром_энерго_торг из резервного фонда правительства направят деньги на покупку средств военно-технического назначения. Оборудование намерены передать одному из подразделений Южного военного округа.
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