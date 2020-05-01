29 лет назад впервые в эфир вышли «Вести»

Тогда, в 91-м, главным редактором программы был Олег Добродеев – ныне генеральный директор ВГТРК. Вместе со стартом этой программы началось современное российское телевидение. Заработал канал РТР – ныне «Россия 1». Сегодня корреспонденты «Вестей» работают во всех регионах страны, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Помимо основных информационных выпусков, готовят аналитические и авторские передачи. Наряду с федеральными, в эфир выходят и региональные «Вести». ГТРК «Кабардино-Балкария» стала одной из первых региональных компаний, в которой полностью провели модернизацию оборудования. С 2014-го работа «Вестей» здесь идет в цифровом формате. Новый комплекс позволил обеспечить выход информационного вещания и тематических блоков в первый и третий мультиплексы, настроил прямую связь с головной компанией и коллегами из других субъектов страны. Многие кадры в федеральных выпусках «Вестей», рассказывающие о важных событиях в нашей республике, истории, традициях и культуре ее народов, сняты операторами ГТРК «Кабардино-Балкария».