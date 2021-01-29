29 января –День памяти Алима Кешокова

Сегодня в республике день памяти Алима Кешокова, народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственной премии РСФСР, Героя Социалистического Труда. Он ушел из жизни ровно 20 лет назад – в январе 2001 года.

Ежегодно в этот день у памятника собираются работники культуры и искусства республики, общественные и политические деятели, многочисленные поклонники его творчества. Многогранный талант А. Кешокова в полной мере оценен на родине. Благодаря его лирике, прозе, кабардинская литература вышла на уровень лучших образцов художественного творчества.

Сегодня в 12.00 у памятника народного поэта Алима Кешокова в Нальчике состоится церемония возложения цветов. Затем памятные мероприятия продолжатся в родовом селении Шалушка в доме-музее поэта.