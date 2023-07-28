28 июля в России отмечают День поисково-спасательной службы МЧС

В рядах профессиональных спасателей по всей стране – почти пять тысяч человек, на вооружении которых – свыше двух тысяч единиц техники. Эльбрусский высокогорный спасотряд базируется в Терсколе. Его основная задача – обеспечить безопасность туристов, которые приезжают в республику, чтобы совершить восхождения или покататься на лыжах.
Есть подразделение в Нальчике, где трудятся также водолазы и кинологи. Отряд укомплектован высокопрофессиональными специалистами. В штате – около ста человек. Пятеро из них удостоены звания «Спасатель международного класса», четверо стали заслуженными спасателями России.
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