28 апреля сотрудники скорой медицинской помощи КБР отмечают профессиональный праздник

Рабочий день Ирины Маржоховой начинается около восьми утра. Она работает анастезиологом-реаниматологом на скорой. Говорит, о самых тяжелых вызовах помнит и через 20 лет.
Бригада скорой – это врач, фельдшер и водитель. От момента вызова до выезда бригады – две минуты. Все действия отработаны до мельчайших деталей, ведь любое промедление может стоить жизни… За сутки специалисты порой принимают больше 200 звонков и обслуживают до полусотни вызовов.
А в пандемию коронавируса количество обращений выросло в разы. Каждый день, облаченные в спецкостюмы, они сталкивались с неизведанным… Сегодня задачи те же: нужно как можно скорее понять, что с пациентом еще на этапе звонка в службу. Потому диспетчеры просят людей говорить по возможности спокойно и предельно конкретно.
И снова срочный вызов. Мужчина 40 лет чуть не потерял сознание прямо на улице, но сам позвал на помощь. Возможно, обострилось аллергическое заболевание. После осмотра и первичных процедур врач решает: срочно в больницу. Звонок в приемное отделение, и через 10 минут пациента госпитализировали. Бригада вновь отправляется на вызов.
А год назад в республике появилась еще одна скорая – воздушная. У санавиации особые задачи: спасать жизни людей в чрезвычайных ситуациях, к примеру, в горах или в автоавариях на отдаленных трассах, а также доставлять особо тяжелых пациентов в крупные медцентры.
Случайных людей в этой профессии нет: не задерживаются. В послужном списке каждого – сотни сохраненных жизней. Это они умеют запускать сердце и радуются каждому вдоху человека, который вновь оказался спасен.
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