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27-ое июля - День памяти детей-жертв войны на Донбассе

27-ое июля - День памяти детей-жертв войны на Донбассе

27.07.2023 | 15:50
Девять лет назад при обстреле Горловки войсками киевского режима погибли 22 мирных жителя, из них четверо – несовершеннолетние. Память о них живет и всегда будет жить не только на Донбассе, но и в Кабардино-Балкарии и всей России, подчеркнул Глава республики Казбек Коков. Обстрел Горловки – одно из множества преступлений нацистов. Всего вследствие военной агрессии Украины на территории ДНР с 2014-го погибли 228 детей. В парке Донецка на Аллее ангелов установлен памятник «Детям Донбасса, детям войны», а в 22-м году указом Главы ДНР установлена памятная дата.   https://t.me/vestikbr
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