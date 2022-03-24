27 общественных территорий будут представлены жителям КБР для выбора по программе благоустройства

Дети играют, взрослые прогуливаются… Особенно многолюдно здесь в солнечную погоду. Ореховая роща – любимое место отдыха нальчан – полностью преобразилось в прошлом году. В сквере обновили покрытие пешеходных дорожек, установили больше полусотни новых скамеек, уличные фонари, возвели два навеса. Реконструировали зону отдыха по федерального проекту «Формирование комфортной городской среды». В региональном Ресурсном центре развития волонтерства идет бурное обсуждение. Добровольцы говорят о своем участии в дальнейшей реализации проекта, позволяющего создавать комфортные условия для жизни. Задачей волонтеров станет информирование граждан. Причем не только в онлайн-режиме, но и на улицах городов и сел. Информационные точки установят по всей республике. Добровольцы расскажут, какие объекты планируется благоустроить и как проголосовать за тот, который нравится больше всего. Кстати, в этом году в проекте участвуют все муниципалитеты. Будет представлено 27 общественных пространств. Планы реализуют в 2023-м. А голосование на сайте za.gorodsreda.ru откроют уже в середине апреля. Меж тем, итоги прошлого года известны. Сейчас завершаются конкурсные процедуры, и в скором времени начнутся сами работы по благоустройству общественных территорий.