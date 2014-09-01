27 новобранцев из КБР пополнили ряды Российской армии





27 новобранцев из Кабардино-Балкарии пополнили ряды Российской Армии. Молодые люди будут служить в Волгоградской области. Весенняя призывная кампания стартовала в начале этого месяца. Отбор будущих солдат в Кабардино-Балкарии проходит с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Каждому новобранцу выдадут сим-карту, а также банковскую карту, на которую впоследствии станут начислять ежемесячное денежное довольствие. Уже в воинских частях молодые люди еще раз сдадут тест на ковид и отправятся двухнедельный карантин. Весенний призыв продлится до 15-го июля. За этот период из Кабардино-Балкарии отправятся на службу больше тысячи человек.