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27 и 28 марта в Приэльбрусье пройдет кубок СКФО по горнолыжному спорту

27 и 28 марта в Приэльбрусье пройдет кубок СКФО по горнолыжному спорту

26.03.2023 | 11:11
27 и 28 марта лучшие спортсмены-юниоры в возрасте 12-15 лет из КБР и КЧР соберутся на Эльбрусе, чтобы принять участие в Кубке СКФО по горнолыжному спорту. Выявлять сильнейших горнолыжников будут в двух дисциплинах – слалом и гигантский слалом. Проведение таких турниров - не только популяризация спорта в регионе, но и приобретение спортсменами соревновательного опыта. Организаторы соревнований: институт развития Кавказ.РФ, Федерация горнолыжного спорта и сноуборда КБР, Министерство спорта КБР и Спортивная школа по горным лыжам и альпинизму.   https://t.me/vestikbr
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