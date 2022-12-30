home
Главная
>
Новости
>
268 тысяч выездов совершила скорая помощь КБР в 2022 году

268 тысяч выездов совершила скорая помощь КБР в 2022 году

30.12.2022 | 12:53
268 тысяч выездов совершила скорая помощь КБР в 2022 году, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. В Кабардино-Балкарии работают 84 круглосуточные бригады, в составе которых не только бригады Кабардино-Балкарского Центра медицины катастроф и скорой помощи, но и отделения скорой помощи центральных районных и межрайонной больниц республики.
Основная нагрузка легла на медиков, работающих на «скорых» в ноябре, когда наблюдался рост количества заболевших респираторными инфекциями. В пик заболеваемости в Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой помощи (КБЦМК) поступало до 400 активных вызовов за сутки. Нагрузка на одну бригаду составляла до 40 выездов.
Благодаря поддержке Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, в этом году парк санитарного автотранспорта пополнился 24 автомобилями скорой помощи. Всего в КБР – 206 единиц автомобилей скорой помощи категорий B и С, это автомобили с современным оборудованием для оказания помощи, не требующей реанимации и реанимобили для оказания профессиональной медпомощи .
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных