268 тысяч выездов совершила скорая помощь КБР в 2022 году, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. В Кабардино-Балкарии работают 84 круглосуточные бригады, в составе которых не только бригады Кабардино-Балкарского Центра медицины катастроф и скорой помощи, но и отделения скорой помощи центральных районных и межрайонной больниц республики.

Основная нагрузка легла на медиков, работающих на «скорых» в ноябре, когда наблюдался рост количества заболевших респираторными инфекциями. В пик заболеваемости в Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой помощи (КБЦМК) поступало до 400 активных вызовов за сутки. Нагрузка на одну бригаду составляла до 40 выездов.

Благодаря поддержке Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, в этом году парк санитарного автотранспорта пополнился 24 автомобилями скорой помощи. Всего в КБР – 206 единиц автомобилей скорой помощи категорий B и С, это автомобили с современным оборудованием для оказания помощи, не требующей реанимации и реанимобили для оказания профессиональной медпомощи .