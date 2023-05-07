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Второй школе селения Карагач присвоили имя Героя России Тимура Тамазова

Второй школе селения Карагач присвоили имя Героя России Тимура Тамазова

07.05.2023 | 10:26
Церемонию начали с минуты молчания. На мероприятие пригласили родственников и друзей Тамазова, руководство района, учащихся и жителей села. Здесь же его сослуживцы. С трибуны звучало много слов о заслугах военнослужащего, его жизни и подвиге. Собравшиеся отметили, что молодому поколению есть на кого равняться, пока у России есть такие сыны. В школе установили и доску памяти. Тимур Тамазов был капитаном десантно-штурмовой дивизии. В сентябре прошлого года он героически погиб в ходе СВО. Ранее его именем назвали одну из улиц столицы республики.   https://t.me/vestikbr
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