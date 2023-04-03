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В КЧР прошли «Крымшамхаловские чтения»

В КЧР прошли «Крымшамхаловские чтения»

03.04.2023 | 16:40
«Крымшамхаловские чтения» прошли в 14-й раз. По традиции в них участвовали известные представители творческой интеллигенции и научного сообщества Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, которые внесли большой вклад в развитие науки и культуры своих регионов. Организаторы отмечают: одним из самых важных направлений работы Фонда имени просветителя поэта, художника, философа Ислама Крымшамхалова является сохранение истории и языка карачаевцев и балкарцев. Именно поэтому ежегодно вручают медали представителям сферы. Один из них – этнограф из Нальчика Назир Будаев. Всего несколько месяцев он не дожил до вручения награды. В номинации «Наука» медаль получил его сын… Еще одним исследователем, чей труд оказался отмечен, стала Фатима Эркенова из Карачаево-Черкесии – автор серии книг, посвященных вопросам лексикологии. В течение многих лет она изучает родной язык, собирая материал в экспедициях. В этом году были особо отмечены журналисты. Сразу три представителя профессии получили медали Ислама Крымшамхалова. В их числе и наша коллега, заместитель директора ГТРК «Кабардино-Балкария» Арипа Сабанчиева. В номинации «Искусство» ей вручили награду за документальные фильмы «Подвиг незримый» и «О моем расскажите отце». «Крымшамхаловские чтения» проводят в Карачаево-Черкесии с 2009-го года. За это время лауреатами почетной награды стали около 50 человек.   https://t.me/vestikbr
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