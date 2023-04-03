В КЧР прошли «Крымшамхаловские чтения»

«Крымшамхаловские чтения» прошли в 14-й раз. По традиции в них участвовали известные представители творческой интеллигенции и научного сообщества Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, которые внесли большой вклад в развитие науки и культуры своих регионов.
Организаторы отмечают: одним из самых важных направлений работы Фонда имени просветителя поэта, художника, философа Ислама Крымшамхалова является сохранение истории и языка карачаевцев и балкарцев. Именно поэтому ежегодно вручают медали представителям сферы. Один из них – этнограф из Нальчика Назир Будаев. Всего несколько месяцев он не дожил до вручения награды. В номинации «Наука» медаль получил его сын…
Еще одним исследователем, чей труд оказался отмечен, стала Фатима Эркенова из Карачаево-Черкесии – автор серии книг, посвященных вопросам лексикологии. В течение многих лет она изучает родной язык, собирая материал в экспедициях.
В этом году были особо отмечены журналисты. Сразу три представителя профессии получили медали Ислама Крымшамхалова. В их числе и наша коллега, заместитель директора ГТРК «Кабардино-Балкария» Арипа Сабанчиева. В номинации «Искусство» ей вручили награду за документальные фильмы «Подвиг незримый» и «О моем расскажите отце».
«Крымшамхаловские чтения» проводят в Карачаево-Черкесии с 2009-го года. За это время лауреатами почетной награды стали около 50 человек.
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