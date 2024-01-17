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26 «Земских докторов» пополнят ряды медиков КБР в 2024 году

26 «Земских докторов» пополнят ряды медиков КБР в 2024 году

17.01.2024 | 16:35
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы «Земский доктор». Только за последние 4 года она привлекла больше стапятидесяти специалистов в разные уголки республики. Один из «отличников» исполнения проекта - Чегемский район. Сюда были трудоустроены 16 медработников. В педиатрическом отделении поликлиники Чегемской райбольницы идет прием малышей. Осмотр проводит молодой специалист Альбина Дикинова. Она из тех медиков, которые трудоустроились по программе «Земский доктор». В соседнем кабинете принимает пациентов Фатима Хамбазарова, которая тоже устроилась на работу по программе «Земский доктор». Двумя годами ранее в Чегемскую райбольницу по программе «Земский доктор» попала рентгенолог Раиса Гелястанова. Чегемский район востребован среди медицинских работников: сюда охотно трудоустраиваются специалисты самых разных профилей. Врачи, пожелавшие работать в сельском здравоохранении или в малых городах, заключают трудовые договоры минимум на пять лет. Единовременно им выплачивают один миллион рублей. Фельдшерам, акушерам и медсестрам, которые захотели участвовать в программе, полагается по 500 тысяч. Участие обеспечивают Фонд медицинского страхования и бюджет региона. В Минздраве Кабардино-Балкарии сообщили: с 2019-го по программе «Земский доктор» в республике трудоустроены 165 медработников. В этом году планируют заключить контракты еще с 26 специалистами.   https://t.me/vestikbr
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