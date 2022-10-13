На реке Черек в районе Псыгансу приступили к созданию основных сооружений новой ГЭС

Малую ГЭС строят на реке Черек недалеко от села Псыгансу. Гидроэлектростанции такого типа не требуют больших вложений и трудозатрат. И к тому же относительно быстро окупаются. К работам здесь приступили в минувшем ноябре. Уже пройден подготовительный этап: проложили дороги, обеспечили стройплощадку электроэнергией.
Сейчас на объекте заняты разработкой котлованов основных сооружений гидроэлектростанции, ведется переустройство газопровода. Кроме того, уже законтрактовано гидросиловое оборудование - турбины и генераторы, которые будут выпущены российскими предприятиями.
Черекскую ГЭС создадут по так называемой деривационной схеме. В результате, по словам специалистов, соседние земли не окажутся под угрозой затопления.
Вода на строящуюся станцию будет поступать из отводящего канала Зарагижской ГЭС, которая расположена чуть выше по течению реки, это позволит отказаться от строительства плотины и дорогостоящих водозаборных сооружений, а воду не надо будет очищать от песка.
Станцию строит компания “РусГидро” по программе развития возобновляемых источников энергии. Будущая мощность ГЭС – 23 мегаватта.
В пересчете на количество жителей – вырабатываемой энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством примерно 70 тысяч человек.
Завершить масштабную стройку должны в 2024-м году. По программе развития возобновляемых источников энергии в республике уже действуют Верхнебалкарская и Зарагижская малые ГЭС. Сейчас готовят документы для Верхнебаксанской. Она должна заработать через пять лет недалеко от Эльбруса.
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