В Музыкальном театре Нальчика прошел концерт к 100-летию КБР

Помимо открытия выставки и обновленных дорог день был ознаменован концертами. В Музыкальном театре Нальчика выступили знаменитые артисты и творческие коллективы республики. 3D спецэффекты с первых минут завладели вниманием зрителей. Это шоу с графическими инсталляциями. На проекции – герб и флаг Кабардино-Балкарии. В честь столетия республики – поздравительное слово от президента страны. Открыли концерт заслуженный артист КБР Рустам Абаноков, хор Музыкального театра и сводный – детских школ республики. Под музыку симфонического оркестра Госфилармонии они исполнили песню о Кабардино-Балкарии. На экране тем временем – страницы летописи республики. На черно-белых фотографиях словно оживает история создания и становления региона… Зрителей удивлял практически каждый номер большой праздничной программы. Музыкальные композиции сопровождались театральными зарисовками. Одну из них посвятили “Нартскому эпосу”. На сцене наравне с известными и популярными в республике артистами выступали и юные таланты. По традиции концерт украсили танцы народов Кавказа в исполнении государственных ансамблей Кабардино-Балкарии. “Кабардинка”, “Балкария”, “Терские Казаки”… Любимых артистов приветствовали долгими овациями. Завершающим аккордом концерта стала известная и любимая практически каждым жителем республики песня “Радость моя – Кабардино-Балкария”.