ПРЕМЬЕРА! Новый сезон грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

настартует четвертый сезон популярного вокального шоуи целая сотня жюри вновь соберутся на 12-ти метровой стене, чтобы услышать и оценить ярких, самобытных и невероятно талантливых исполнителей. Ведущий шоу – народный артист РоссииВ новом сезоне появятся, которые дадут возможность участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить свои позиции в финале. По традиции, в каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными суперзвёздами. Телезрителей ждут выступления«Шоу «Ну-ка, все вместе!» – уникальное явление на российском телевидении! Это одна из самых красивых, эмоциональных, а, самое главное, непредсказуемых программ. Третий сезон имел колоссальный успех и, конечно, мы все ждали продолжения. Заявить о себе на сцене нашего шоу – большая удача и хороший трамплин для любого артиста. Главное – совладать с волнением. Даже я, однажды оказавшись перед нашей сотней с новой песней, поддался эмоциям и, признаюсь, переволновался». В каждом выпуске на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!» за выход в финал сражаются восемь участников. Перед ними стоит сложная задача – поднять с места целую сотню жюри. Чем больше голосов со стены присоединится к песне ­– тем больше шансов на победу у ее исполнителя. Когда на кону стоит кубок шоу, 1 миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио» – за это стоит побороться! Ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет, в репертуаре – только суперхиты! Однако, за три сезона существования шоу поднять сотню удалось только шести вокалистам.«Каждый раз перед стартом нового сезона я говорю, что буду судить еще строже, но в этот раз, мне кажется, было самое сложное судейство. Каждый финал - это мучительный выбор, кому отдать победу… Все исполнители невероятно талантливы! Нас ждет очень сильный сезон. Кстати, в этот раз в шоу появилось нововведение - два полуфинала. Не знаю, упростит ли это задачу сотне, или, наоборот, сделает выбор максимально сложным». В новом сезоне решать судьбу исполнителей будут как опытные члены сотни, так и новые лица. В жюри нового сезона: