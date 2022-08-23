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В Эльбрусском районе произошло ДТП

В Эльбрусском районе произошло ДТП

23.08.2022 | 13:19
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Эльбрусском районе, в результате которого водитель автомобиля "УАЗ" получил травмы, несовместимые с жизнью. Утром в 9 часов между Тырныаузом и сельским поселением Верхний Баксан перевернулся автомобиль УАЗ "Hunter". 32- летний житель Эльбрусского района, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего машина опрокинулась в реку Баксан. Водитель погиб на месте. Госавтоинспекция МВД и Главное управление МЧС России по республике рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах.  
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