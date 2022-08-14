Всероссийский молодежный форум "Машук-2022" стартовал

Борьба за гранты началась. В Пятигорске стартовал Всероссийский молодежный форум "Машук-2022". Накануне вечером прошла церемония официального открытия первой смены лагеря. Участники – представители российских регионов, а также жители Луганской и Донецкой народных республик, молодые люди от 18 до 35 лет. Из тысячи мест половина предоставляется субъектам Северного Кавказа. Главная тема форума – Год культурного наследия народов России. От Кабардино-Балкарии в этом году в сменах принимают участие 25 человек. Их ждет насыщенная программа: практические занятия, тренинги, общение с федеральными экспертами. Но самое важное, это защита проектов, на реализацию которых можно получить грант.