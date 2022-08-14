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В Нальчике завершился Всероссийский турнир по дзюдо

В Нальчике завершился Всероссийский турнир по дзюдо

14.08.2022 | 18:52
В Универсальном спортивном комплексе "Нальчик" завершился ежегодный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2003-2005 годов рождения из 17 регионов России, свыше 500 человек. Проводится турнир в 18-й раз и является отборочным на финал первенства России. В Федерации дзюдо России и Минспорта КБР отмечают значимость этих состязаний, ставших эффективной площадкой для воспитания спортсменов высокого уровня. Первенство на нальчикском татами оспаривали в 17 весовых категориях: 9 у юношей и 8 у девушек. Хозяева турнира без медалей, в том числе и высшего достоинства, не остались.  
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