В Нальчике ликвидировали пожар

Сегодня около шести утра в Нальчике случился пожар. ЧП произошло в микрорайоне "Стрелка". Горело здание на ул.Мовсисяна, в котором находится склад. На место происшествия направились группы огнеборцев – сотрудники регионального управления МЧС – всего 45 человек. В их распоряжении было 10 единиц техники. По состоянию на 9:00 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара пострадала кровля, а также сами складские помещения. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают, почему склад на ул.Мовсисяна загорелся