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В Нальчике прошли тренировки по скандинавской ходьбе

В Нальчике прошли тренировки по скандинавской ходьбе

11.08.2022 | 14:43
Узнать, что же такое "северная ходьба", и приобщиться к ней в Атажукинском саду собрались около полусотни человек. В основном – люди зрелые. Для них это – хорошая возможность поддерживать себя в форме и вести активный образ жизни. Мастер-класс руководителя Федерации северной ходьбы – это часть проекта "Новый старт". Совместно с "серебряными" волонтерами его реализуют представители республиканской общественной организации "Валеологический клуб "Анна". Активисты прошли спецподготовку и уже больше пяти лет развивают этот вид спорта в Кабардино-Балкарии. Как говорят знатоки, человек должен не просто носить палки, а использовать их для отталкивания от поверхности. Это своего рода продолжение рук. Быть легким и безопасным, не ломаться и не складываться – таковы обязательные свойства инвентаря. К тому же нужна удобная обувь и соответствующий настрой. И тогда путешествие по направлению к здоровью будет результативным и приятным.
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