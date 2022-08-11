В Нальчике прошли тренировки по скандинавской ходьбе

Узнать, что же такое "северная ходьба", и приобщиться к ней в Атажукинском саду собрались около полусотни человек. В основном – люди зрелые. Для них это – хорошая возможность поддерживать себя в форме и вести активный образ жизни. Мастер-класс руководителя Федерации северной ходьбы – это часть проекта "Новый старт". Совместно с "серебряными" волонтерами его реализуют представители республиканской общественной организации "Валеологический клуб "Анна". Активисты прошли спецподготовку и уже больше пяти лет развивают этот вид спорта в Кабардино-Балкарии. Как говорят знатоки, человек должен не просто носить палки, а использовать их для отталкивания от поверхности. Это своего рода продолжение рук. Быть легким и безопасным, не ломаться и не складываться – таковы обязательные свойства инвентаря. К тому же нужна удобная обувь и соответствующий настрой. И тогда путешествие по направлению к здоровью будет результативным и приятным.