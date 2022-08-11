В Нальчике прошла акция "Зарядись энергией с Росгваридией"

«Зарядись энергией с Росгвардией»… Акцию под таким названием организовали в столице республики.
Представители одной из воинских частей ведомства устроили спортивный праздник для детей, отдыхающих в санатории “Кавказ”. Эстафеты, состязания в силе и ловкости… Росгвардейцы подготовили для ребят насыщенную программу.
Юные спортсмены с удовольствием включились в соревнования, демонстрируя настоящий командный дух и волю к победе.
В акции участвовали больше 40 человек. После турнира им предложили подкрепиться сладостями.
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