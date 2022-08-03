В КБР планируется привести в нормативное состояние 11 автодорог

Федеральный проект «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в действии... За счет выделенных из федерального бюджета средств в размере 300 млн рублей планируется привести в нормативное состояние 11 автодорог. Это 2 дороги регионального значения: Нальчик - Майский и Майский - Октябрьское, а также 9 автодорог в Нальчике, в том числе и одна из основных улиц – им. А. Головко. Общая протяженность автодорог, планируемых к ремонту в Нальчике, составляет порядка 5 км. На данный момент на участке Нальчик - Майский протяженностью более 5 км дорожники уже выполнили работы по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин, после чего специалисты приступили к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Также начаты работы по ремонту автомобильной дороги Майский - Октябрьское общей протяженностью 5 км. Данный участок связывает собой селение Октябрьское с городом Майским. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по демонтажу существующего асфальтобетонного покрытия на тротуарах, устройству основания под тротуары и установке бортовых камней, а также фрезеровке существующего асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Далее будут выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, круговой развязки, установка новых остановочных комплексов, обустройству автомобильной дороги необходимыми дорожными знаками и горизонтальной разметкой. На улице Головко в Нальчике будут выполнены работы по обновлению асфальтобетонного покрытия, тротуаров, установке новых светофоров, устройству современного освещения, зеленых зон, остановочных комплексов, а также обустройству необходимыми элементами автодороги. Завершить строительно-монтажные работы и сдать объекты в эксплуатацию планируется осенью текущего года.