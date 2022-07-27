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В КБР пройден начальный этап проекта по запуску Эльбрусского горнорудного комбината

В КБР пройден начальный этап проекта по запуску Эльбрусского горнорудного комбината

27.07.2022 | 22:26
По этой дороге скоро повезут наверх стройматериалы и оборудование. Строить ее по направлению к Тырныаузского месторождения пришлось заново: прежнюю размыли подземные воды. Больше 11 километров серпантина. Начинается он при въезде в райцентр и поднимается в гору. Транспортная артерия должна быть готова до конца этого года, обещает подрядчик… Первый этап проекта по запуску Эльбрусского горнорудного комбината практически пройден: лицензию на право пользования недрами получили; разработано технико-экономическое обоснование проекта с оценкой рудных запасов, - констатировали на заседании рабочей группы по реализации масштабной задачи. На встрече рассмотрели промежуточные итоги уже второго этапа. 750 человек будут трудоустроены в точках добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд. Сейчас идут активные переговоры с красноярским и владикавказским профильными вузами по подготовке кадров для предприятия. О безопасности труда рабочих заботятся уже сейчас: обсудили взаимодействие с горноспасательной службой. Для приезжих сотрудников намерены создать достойные условия проживания с семьями. Проектная документация на строительство самого горнорудного комбината готова. Проект успешно прошел Главгосэкспертизу России, заключены договоры на присоединение к газовым и электрическим сетям. Сейчас в руководстве компании решают вопрос о замене части европейского оборудования, которое собирались покупать, российским. У Эльбрусского горнорудного комбината множество важных задач, которые намерены решать оптимальным путем и в кратчайшие сроки. Ведь заработать предприятие должно уже в 2024-м году. https://t.me/vestikbr
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