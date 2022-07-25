Казбек Коков наградил академика РАН Юрия Шогенова Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с академиком Российской академии наук Юрием Шогеновым, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Во встрече принял участие ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.Кокова Аслан Апажев.
Глава республики поздравил ученого с избранием академиком Российской академии наук по специальности "Электрификация сельского хозяйства". Казбек Коков выразил Юрию Шогенову благодарность за вклад в развитие Российской науки. "Важно, что выходцы из Кабардино-Балкарии представляют наше научное сообщество на столь высоком уровне", - отметил руководитель региона.
"Поддержка родной республики и есть мой главный стимул в достижениях", - сказал Юрий Шогенов.
Среднее образование академик РАН получил в школе с. Чегем-1, с отличием окончил Кабардино-Балкарский государственный университет (Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт) им. Х.М.Бербекова по специальности "инженер - механик", затем - Московский государственный университет им. М.Х. Ломоносова.
Научной и образовательной деятельностью Юрий Шогенов занимается 36 лет, является автором 237 научных статей. Сейчас он работает заведующим сектором электрификации и автоматизации отделения механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, заведующим сектором механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН. Юрий Шогенов входит в число ведущих российских специалистов в области электрификации сельского хозяйства и автоматизации технологических процессов в растениеводстве. Это ученый с мировым именем в области сельского хозяйства, имеющий заслуженный авторитет среди коллег, бесценный опыт работы с выдающимися научными деятелями страны.
Ученый рассказал, что много времени посвящает вопросам содействия молодым ученым. Он отметил, что своей главной задачей видит достижение цели, которую поставил Президент России, - в повышении научного, инновационного потенциала, обеспечении технологической независимости страны.
Юрий Шогенов является экспертом РАН, включен в состав экспертной комиссии РАН по оценке научных проектов молодых ученых РАН и научных работ молодых ученых и студентов высших учебных заведений в области разработки новой научно-технической продукции, сопредседатель и член экспертного совета РАН по оценке работ молодых ученых и студентов по направлению "Сельскохозяйственные науки", входит в состав комиссии РАН по работе с научной молодежью.
В ходе встречи были обсуждены возможности создания в республике дополнительных условий для профессионального роста молодых ученых, перспективы развития научных направлений. Казбек Коков подчеркнул, что совместная работа в данном направлении будет продолжена.
Сегодня же Глава КБР Казбек Коков подписал указ о награждении Юрия Шогенова Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики за многолетний добросовестный труд.
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