home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков наградил академика РАН Юрия Шогенова Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

Казбек Коков наградил академика РАН Юрия Шогенова Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

25.07.2022 | 16:13
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с академиком Российской академии наук Юрием Шогеновым, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Во встрече принял участие ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.Кокова Аслан Апажев. Глава республики поздравил ученого с избранием академиком Российской академии наук по специальности "Электрификация сельского хозяйства". Казбек Коков выразил Юрию Шогенову благодарность за вклад в развитие Российской науки. "Важно, что выходцы из Кабардино-Балкарии представляют наше научное сообщество на столь высоком уровне", - отметил руководитель региона. "Поддержка родной республики и есть мой главный стимул в достижениях", - сказал Юрий Шогенов. Среднее образование академик РАН получил в школе с. Чегем-1, с отличием окончил Кабардино-Балкарский государственный университет (Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт) им. Х.М.Бербекова по специальности "инженер - механик", затем - Московский государственный университет им. М.Х. Ломоносова. Научной и образовательной деятельностью Юрий Шогенов занимается 36 лет, является автором 237 научных статей. Сейчас он работает заведующим сектором электрификации и автоматизации отделения механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, заведующим сектором механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН. Юрий Шогенов входит в число ведущих российских специалистов в области электрификации сельского хозяйства и автоматизации технологических процессов в растениеводстве. Это ученый с мировым именем в области сельского хозяйства, имеющий заслуженный авторитет среди коллег, бесценный опыт работы с выдающимися научными деятелями страны. Ученый рассказал, что много времени посвящает вопросам содействия молодым ученым. Он отметил, что своей главной задачей видит достижение цели, которую поставил Президент России, - в повышении научного, инновационного потенциала, обеспечении технологической независимости страны. Юрий Шогенов является экспертом РАН, включен в состав экспертной комиссии РАН по оценке научных проектов молодых ученых РАН и научных работ молодых ученых и студентов высших учебных заведений в области разработки новой научно-технической продукции, сопредседатель и член экспертного совета РАН по оценке работ молодых ученых и студентов по направлению "Сельскохозяйственные науки", входит в состав комиссии РАН по работе с научной молодежью. В ходе встречи были обсуждены возможности создания в республике дополнительных условий для профессионального роста молодых ученых, перспективы развития научных направлений. Казбек Коков подчеркнул, что совместная работа в данном направлении будет продолжена. Сегодня же Глава КБР Казбек Коков подписал указ о награждении Юрия Шогенова Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики за многолетний добросовестный труд. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных