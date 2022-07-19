Глава КБР Казбек Коков принял участие в форуме “Сильные идеи для нового времени”

Сегодня Казбек Коков в Москве принял участие в заседании “Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей”. Это часть мероприятий в рамках форума “Сильные идеи для нового времени”, организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.
На встрече обсудили создание инноваций в развитии российских субъектов. По итогам предварительных этапов 3 из 19 проектов от Кабардино-Балкарии отобраны в топ-200.
Авторы идей презентовали свои инициативы потенциальным инвесторам и партнерам форума. Организаторами отмечен высокий потенциал Кабардино-Балкарии в сфере услуг, туризма, сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства в целом.
Форум сегодня только стартовал. Завтра в работе пленарной сессии примет участие Президент России Владимир Путин.
https://t.me/vestikbr