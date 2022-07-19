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Глава КБР Казбек Коков принял участие в форуме “Сильные идеи для нового времени”

Глава КБР Казбек Коков принял участие в форуме “Сильные идеи для нового времени”

19.07.2022 | 21:58
Сегодня Казбек Коков в Москве принял участие в заседании “Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей”. Это часть мероприятий в рамках форума “Сильные идеи для нового времени”, организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. На встрече обсудили создание инноваций в развитии российских субъектов. По итогам предварительных этапов 3 из 19 проектов от Кабардино-Балкарии отобраны в топ-200. Авторы идей презентовали свои инициативы потенциальным инвесторам и партнерам форума. Организаторами отмечен высокий потенциал Кабардино-Балкарии в сфере услуг, туризма, сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства в целом. Форум сегодня только стартовал. Завтра в работе пленарной сессии примет участие Президент России Владимир Путин.   https://t.me/vestikbr
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