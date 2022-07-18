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Новая стела украсила въезд в Чегемский район

Новая стела украсила въезд в Чегемский район

18.07.2022 | 22:03
Визитная карточка Чегемского района… При въезде в муниципалитет со стороны Баксана создали арочную архитектурную композицию. Строить ее начали в мае. За основу взяли уже реализованный проект оформления территории: схожая конструкция находится у въезда в Чегем. В новом варианте предусмотрели дополнение – карту района с обозначением населенных пунктов. Кроме того, запланированы мероприятия по благоустройству прилегающей территории, посадка зеленых насаждений и установка информационного щита. Строители говорят, что все работы по созданию нового символа муниципалитета завершат до начала осени. https://t.me/vestikbr
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