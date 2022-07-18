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Глава КБР взял под личный контроль расследование двойного убийства в психоневрологическом интернате Чегема

Глава КБР взял под личный контроль расследование двойного убийства в психоневрологическом интернате Чегема

18.07.2022 | 22:03
Республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства директора Республиканского психоневрологического интерната Мурата Балова и начальника охраны этого учреждения. О совершенном преступлении сразу проинформировали Главу Кабардино-Балкарии, ход расследования Казбек Коков держит под особым вниманием. Трагедия произошла сегодня утром прямо в кабинете директора интерната, сообщили в Следственном комитете. В соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения, установленных там. Видно, как мужчина, одетый в камуфлированную форму и медицинскую маску, зашел в кабинет и вскоре поспешно удалился. По словам правоохранителей, именно это – нападавший. По оперативным данным, преступник прибыл сегодня в интернат якобы в поисках работы. Зайдя в кабинет, мужчина выстрелил в директора из дробовика, после чего в кабинет попытался вбежать начальник охраны учреждения, и в него также был произведен выстрел в упор. В настоящее время следствием отрабатываются все версии произошедшего. Пострадавшие скончались от полученных ран на месте. Нападавший скрылся, сейчас его ищут. https://t.me/vestikbr
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