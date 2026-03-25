25 марта в России отмечают День работника культуры

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают работники культуры – те, кто хранит и приумножает традиции многонациональной страны. В Кабардино-Балкарии в сфере культуры трудятся свыше двух тысяч специалистов.
Это артисты и художники, библиотекари и музейные работники, преподаватели школ искусств и сотрудники ДК. Труд каждого из них – не просто профессия, это призвание. За последние годы в этой сфере в регионе преобразились десятки объектов инфраструктуры. Только в 2025-м благодаря нацпроекту «Семья» было выделено более четырехсот миллионов рублей, по госпрограмме «Развитие культуры» – свыше сорока миллионов. Грантовую поддержку получили творческие проекты, в том числе театры на новые и яркие постановки.
В целом в Кабардино-Балкарии посещения культурных событий и действий превысили 7 с половиной миллионов раз. В планах на этот год – капитальный ремонт Дома культуры в Прохладном, строительство детских школ искусств в Нальчике и Кенделене, капремонт трех библиотек. Также продолжат укрепление материально-технической базы 26 ДК, трех музеев и трех школ искусств. Кроме того, по программе «Земский работник культуры» на селе трудоустроят 15 специалистов.
