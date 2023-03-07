25 марта состоится субботник в поддержку старшего поколения

С инициативой провести субботник выступили республиканский Совет ветеранов и Федерация профсоюзов. В Минтруде ее поддержали.
Акция это традиционная. В ней участвуют представители органов власти разных уровней, работники предприятий и организаций – перечисляют однодневный заработок в фонд субботника.
Собранные средства пойдут в помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной, а также вдовам военнослужащих, погибших в 40-х годах прошлого века при защите Родины.
Каждому предполагается выплатить по 75 тысяч рублей. Часть собранных денег направят на ремонт жилья ветеранов.
https://t.me/vestikbr