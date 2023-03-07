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25 марта состоится субботник в поддержку старшего поколения

25 марта состоится субботник в поддержку старшего поколения

07.03.2023 | 16:34
С инициативой провести субботник выступили республиканский Совет ветеранов и Федерация профсоюзов. В Минтруде ее поддержали. Акция это традиционная. В ней участвуют представители органов власти разных уровней, работники предприятий и организаций – перечисляют однодневный заработок в фонд субботника. Собранные средства пойдут в помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной, а также вдовам военнослужащих, погибших в 40-х годах прошлого века при защите Родины. Каждому предполагается выплатить по 75 тысяч рублей. Часть собранных денег направят на ремонт жилья ветеранов.   https://t.me/vestikbr
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